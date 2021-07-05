DBB’den Silvan’a kent meydanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan İlçesi’nde 14 bin 430 metrekarelik 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde vatandaşların soluklanabileceği alanlar oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çalışma kapsamında Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde yer alacak 14 bin 430 metrekarelik kent meydanı projesi hazırladı. İlçesinin çehresini değiştirecek olan meydan projesinde, 8 bin 300 metrekarelik yeşil alana yer verildi. 7’den 70’e tüm Silvanlıların yararlanacağı şekilde düşünülen proje, çay bahçesi, kademeli havuz, kuru havuz, amfi, çocuk oyun alanları, yaya yolları, ağaç altı piknik masalı oturma alanı olacak şekilde tasarlandı.

Meydanda Selçuklu motiflerine yer verilecek

Yapılan kazılarda mezarı Silvan’da bulunduğu düşünülen Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan’ın adı verilecek meydana, 1. Kılıçarslan’ı anlatan anı duvarı yerleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, meydanda 1. Kılıçarslan’ın hayatını anlatan metinin yanı sıra silueti ile Selçuklu dönemini yansıtan kapıya yer verecek.