DBB’den 7 bin öğrenciye ders kitabı desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan 7 bin öğrenciye yardımcı kaynak kitabı hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin eğitimlerini sorun yaşamadan sürdürmesi için çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilerin geleceklerine yön vermesi amacıyla Bilgievleri, Akademi Liseler ve Kız Öğrenci Yurdu oluşturan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha çok kaynaktan ders çalışabilmesi için Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Temel Yeterlik Testi ve Alan Yeterlik Test kitabı desteğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca eğitim-öğretim döneminde belirlediği takvim çizelgesi kapsamında 4 bin 200 ortaokul, 2 bin 800 lise öğrencisi olmak üzere toplamda 7 bin öğrenciye 55 bin 200 yardımcı, LGS, AYT ve TYT kitabı dağıtıldı. Öğrenciler, aldıkları kitaplar sayesinde sınavlara hazırlanırken daha çok kaynaktan yararlanmış olacağı kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi eğitim öğretim sezonunda öğrencilere destek olmaya devam edeceği belirtildi.