DBB, tesislerinde 6 bin 200 depremzede ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 6 bin 200 vatandaşı tesislerinde 12 gün boyunca ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılana açıklamaya göre, depremden etkilenen vatandaşların can güvenliğinin korunması ve soğuk havadan etkilenmemesi amacıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Kayapınar ve Şehitlik Mola Evi, Aktif Yaşam Merkezi, Bağcılar Kreş, Sümer Park Sosyal Hizmetler Hizmet Binası, Sümerpark Kütüphane, Sümerpark Sergi Salonu, Sümerpark Yaşlı Birimi, Talaytepe Spor Kompleksi, Kent Meydanı, Temapark, Kardeşlik Parkı ve Millet Kıraathanesi başta olmak tesislerinin tamamını ilk andan itibaren vatandaşların hizmetine açtı.

Tesislerinde barınan 6 bin 200 vatandaşın her öğün yeme ve içme ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaşadıkları zorlu günleri aşmaları için spor ve oyun temelli sosyal destek çalışmaları yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan alanlarda, çocuklar eğitmenler eşliğinde resim ve yüz boyaması, akıl, zeka oyunları gibi etkinliklere katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, psikololog, sosyolog, aile danışmanı, manevi rehberlerle depremden etkilenen kadınlar ve ailelerine psiko-sosyal destek verdi.

Vatandaşların acil ihtiyaç duyduğu kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, ıslak mendil, mama, hijyenik ped, battaniye gibi temel malzemeleri karşılayan Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezinde bulunan Çamaşır Evi’nde vatandaşların çamaşırlarının yıkama ve kurutma işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.