Çüngüş’de Deveboynu Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuşuyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Çüngüş ilçesine bağlı Deveboynu Mahallesi’nde, uzun yıllardır çözülmeyen içme suyu sorununu ortadan kaldırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerin kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu sorununu yaptığı planlama çerçevesinde çözmeye devam ediyor.

DİSKİ ekipleri, Deveboynu Mahallesi’nde 2 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşeyecek, 50 metreküp içme suyu deposu, terfi merkezi ile abone bağlantılarını yapacak.

Mahallede devam eden çalışmaları Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi inceleyerek personelden bilgi aldı.

Kaldırım ve Tutşi, daha sonra Çüngüş ilçe merkezindeki çalışmalar ve projelerle ilgili bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.