Covid 19 aşısı Forum Diyarbakır’da randevusuz başladı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile Form Diyarbakır arasında yapılan anlaşma ile Covid 19 aşı uygulama noktası oluşturuldu.

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi zemin katında oluşturulan Covid 19 aşı noktasıyla vatandaşlara randevusuz aşı yapılmaya başlandı. Forum Diyarbakır AVM’den yapılan açıklamada, "Tüm hijyen tedbirlerini alarak açmış olduğumuz Covid 19 aşı uygulama noktamızı Diyarbakır halkına ve çalışanlarımızın hizmetine sunduk" denildi.