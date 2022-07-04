Çölyak hastası yeğeni için gıdalara ulaşamayınca, hastalar için market açtı

Diyarbakır’da girişimci Remzi Güneş, çölyak hastası yeğeni için gıda ürünlerine ulaşmada zorluk çekince çölyak hastaları için kentte ilk marketi açtı.

Diyarbakır’da girişimci Remzi Güneş, ailesindeki çölyak hastaları için glütensiz gıda maddelerini temin etmekte zorluk çekince Kayapınar ilçesinde bir kahvehaneyi markete çevirdi. Güneş, kentte tahmini 15 bine yakın çölyak hastasına hizmet verecek.

İşletmeci Remzi Güneş, ailesinde çölyak hastası olduğunu, ürün bulmakta çok zorluk çektiklerini söyledi. Güneş, “O marketten, bu marketten tembih ederek perişan oluyordu gelinim ile kardeşim. Ondan dolayı bende bu işe başvurdum. İnşallah hayırlara vesile oluruz. Daha önce internet üzeri, Elazığ, İstanbul, Erzurum gibi illerde temin ediyorduk. Baktım öyle olmuyor bende bu işe giriştim” dedi.

Mehmet Erdil, kızının 7 yıldır çölyak hastası olduğunu ifade etti. Daha önce böyle bir markettin Diyarbakır’da olmadığını aktaran Erdil, “Market için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir market açıldı. Artık biraz daha rahat istediğimiz ürünlere ulaşabiliriz. Daha önce çok zorluk çekiyorduk. İstanbul, Adıyaman, Malatya, Elazığ’dan istiyordum. Bu şekil temin edebiliyorduk” diye konuştu.

Çölyak hastası Fatma Nur Erdil de Diyarbakır çölyak marketinin hayırlı olmasını diledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdil, artık rahatlıkla yiyeceklerine ulaşabileceğini ifade etti.