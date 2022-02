Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Afrika’ya gitti

Avrupa’da yaşayan iş adamı Yıldırım Kuruoğlu, Afrikalı çocukları sevindirme hayalini 40 yıl sonra Afrika’ya giderek gerçekleştirdi.

Merkezi Avrupa’da bulunan Help Yetim Organizasyonu ile Afrika’nın en fakir ülkelerinden biri olan Mali’ye giden Yıldırım Kuruoğlu, burada Afrikalı çocuklar için oyun alanları, çocuk parkı, içinde okul, su kuyusu ve mescidin de bulunduğu bir kompleks kurma planı olduğu belirtildi. Help Yetim İnsanı Yardım Organizasyonu başkanı Cahit Ataş’la birlikte çocukları sevindirmek için başkent Bamako’ya 300 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 nüfuslu Koba köyüne giden Kuruoğlu, köylülerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Help Yetim ekibi, köyde Yıldırım Kuruoğlu tarafından yapılacak çocuk park alanı, okul, mescit ve su kuyusunun temel atma törenine katıldı.

Köylü çocuklara oyuncak ve şeker dağıtarak onların sevincine ortak olduğunu söyleyen Kuruoğlu, "Çok farklı duygular yaşıyorum. Küçüklüğümde gördüğüm ve bugüne kadar unutamadığım bir fotoğrafta yer alan Afrikalı çocuğun yüzünü güldürmek için kendime ahdetmiştim. Bugün bu hayalimi, bu ahdimi yerine getirmek için buradayım. Buraya çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onları sevindirmek için oyun alanları ve çocuk parkı kuracağım. Bununla birlikte köylülerin en çok ihtiyaç duyduğu ve aynı zamanda okul olarak da kullanılacak olan bir cami ve su kuyusunu da yaptıracağım. Çocukların yüzünü güldürmek için Afrika’dayım. Bugünleri gösteren Rabbime hamdolsun. Ben de üç çocuk babasıyım, çocuklarımın yüzünün gülmesini nasıl istiyorsam bu çocukların da yüzleri gülmesini istiyorum. Bu anlamda bize yol gösteren, buna vesile olan ve buraya kadar getiren Help Yetim Başkanımız Cahit Ataş Beye de teşekkür ediyorum "dedi.

Yıldırım Kuruoğlu’nun kararını tebrik eden Help Yetim Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, 15 yıldır Afrika’da insanı yardım alanında çalıştığını ancak ilk defa bir hayırseverin çocuk parkı yaptırmak istediğine şahit olduğunu ifade etti. Ataş, Help Yetim olarak Mali’de ihtiyaç duyulan en ücra köşelerdeki ailelere dahi yardım ulaştırdıklarını belirterek, kendilerine bağışta bulunan Avrupa ve Türkiye’deki hayırseverlere teşekkür etti.

Koba köyü sakinleri, yardım için derneğe ve iş insanına teşekkür ettikleri ifade edildi.