banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?

Çocukluğundan gelen modacı hayalini gerçekleştiren Cafer Andıç, şimdilerde ünlüleri giydiriyor

Ünlülerin göz bebeği haline gelen ve çocukluk hayali ile modacı olan Kumaşçı Cafer Andıç, İstanbul’un en işlek ve modern yerlerindeki mağazalarıyla sektöre renk katmaya devam ediyor.

DİYARBAKIR 21.01.2022, 11:59
Çocukluğundan gelen modacı hayalini gerçekleştiren Cafer Andıç, şimdilerde ünlüleri giydiriyor

Ünlülerin göz bebeği haline gelen ve çocukluk hayali ile modacı olan Kumaşçı Cafer Andıç, İstanbul’un en işlek ve modern yerlerindeki mağazalarıyla sektöre renk katmaya devam ediyor.

Çocukluk hayaliyle modacı olan ve ünlülerin göz bebeği haline gelen tekstil sektörünün Kumaşçı Cafer lakaplı Cafer Andıç, Türkiye’ye renk katmaya devam ediyor. İstanbul Arnavutköy’de ilk mağazasıyla başlayan Andıç, Nişantaşı, Laleli ve Göktürk’te yeni şubeleriyle sektöre yön veriyor. Daha çok kumaş sektöründe payet ve krep sektöründe öncü olan fantezi kumaş dendiğinde ilk akla gelen kişilerden biri olduğunu ve birçok ünlü ile çalıştığını söyleyen Andıç, başarılarına başarı katmaya devam ettiğini vurguladı. Andıç, “Modaya olan ilgim küçüklükten beri vardı aslında. Moda dünyası bana hep cazibeli ve ışıltılı geliyordu. Bugün bu ışıltılı dünyanın içerisinde olduğum için de çok mutluyum. İnsanları giydirmek onların zevklerine hitap edebilmek beni inanılmaz mutlu ediyor. İşimi çok severek yaptığım için de bugün en gözde modacılar arasında parmak ile gösterilmekteyim. Ve birçok ünlü isimleri ben giydiriyorum. Modada trendi yakalamak çok önemli. Ben daima en trendi yakalayan biri oldum. Fantezi kumaş denildi mi ilk akla gelenlerdenim. İnsanların ne istediklerini iyi bilmek gerek. Ben bunu çok iyi hissediyorum. Onun için daima en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyorum. Ben ödül törenlerini ve alınan ödülleri çok önemsiyorum. Çünkü yaptığın işlerin değerini bilen onları onları bir podyum edasıyla sergilendiğini gösterir ödül törenleri. Ne iş yaparsanız yapın eğer başarını bir ödülle taçlanıyorsa kıymete biniyoruz ve bu sizi bir sonraki çalışmanıza motive eder. Nitekim benim için de öyle, aldığım her yeni ödül beni bir sonraki çalışmalarıma hazırlıyor hem de en iyi şekilde” dedi.

“Moda günden güne yenileniyor, yeni hedeflerim artıyor”

Modanın günden güne daha da şıklık kazandığını aktaran Andıç, yeni hedeflere doğru ilerlediğini kaydetti. Andıç, “İnsanlar kendilerine verdiği kıymetin daha çok farkına varmaya başladı. Modayı takip edenler bilir, moda dünyası ışıl ışıl ve göz alıcı. Özel bir davete veya bir düğüne gidenler üç beşin hesabını yapmadan ruhunu en iyi şekilde yansıtan trendi en güzel şekilde giyinip gidiyor. Moda dünyası bana göre ölmeyen ve daima kendini yenileyen bir sektör. Moda dünyası asla bir yerde takılıp kalmaz. Eğer gerçekten bir modacı isen yeniliklere daima açık olmalısın. Ruhun sonsuz bir çemberde sürekli devinim halinde olmalıdır. Onun için her ne kadar başarılı olursam olayım hep bir sonraki basamağı düşünüyorum. Bir sonraki basamakta alacağım başarıyı ve o başarının ödülle taçlanmasını bekliyorum ve çalışmalarımı o yönde yapıyorum. 2021 sonlarında kadife ve deri kumaşlar gündem oldu birçok modacı ve tasarımcı bu kumaşların sıkça tasarımlarında kullandılar. 2022 yılının en popüler kumaşları ipek ve etnik desenli kumaşlar abiyelerde ise canlı kumaşlara rağbet artacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11