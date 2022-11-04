Çocuklar önce deprem anını canlandırdı, sonra neler yapılması gerektiğini uyguladı

Bağlar Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde okul öncesi eğitim kurslarına katılan 4-6 yaş grubundaki çocuklar, Kızılay Haftası’nda deprem sonrası doğru müdahalenin önemine dikkat çekmek üzere tatbikat gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Belediye bünyesindeki okul öncesi eğitim faaliyetlerine katılan çocukların gerçeği aratmayan deprem anı ve sonrasındaki doğru müdahaleyi anlatan tatbikatı izleyenlerin beğenisini topladı.

Veliler ve eğitmenlerin de izlediği etkinlikte çocuklar, önce deprem anında neler yapılması gerektiğini canlandırdı. Sonraki aşamada ise yaralıların enkazdan çıkarılması ve tıbbi ilk yardımla ilgili doğru müdahalelere yer verildi. Etkinlikte, afetlerden etkilenen insanlara yapılması gereken barınma ve yiyecek desteği de örnekleriyle canlandırıldı.

Çocuklar, ayrıca "Kızılay Yaraları Sarar " dövizlerini taşıyarak Kızılay’ın önemine dikkat çekti.

Bağlar Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü eğitmenleri, her türlü doğal afet ve acil durumlarda halkın umudu olan Kızılay’ın her konuda desteklenmesi gerektiğine dikkat vermek üzere gerçekleştirdikleri etkinliğin aynı zamanda çocukların bilinçlendirilmesini de sağladığını dile getirdiler.

Çocukların belediye destekli eğitim faaliyetleri sayesinde çok yararlı bir süreç geçirdiğine dikkat çeken veliler, sağlanan imkanlar nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.