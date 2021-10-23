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Çocuklar kent tanıtım gezisinde doyasıya eğlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdirdi.

DİYARBAKIR 23.10.2021, 16:19
Çocuklar kent tanıtım gezisinde doyasıya eğlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen ’Diyar Kent Tanıtım Gezileri’ kapsamında Bismil Tepe Dicle Ortaokulunda okuyan 40 öğrenci ve sorumlu öğretmenleri, belediyeye ait otobüslerle alınıp Diyarbakır’a getirilerek günübirlik şehir tanıtım gezisine katıldı. Aralarında kent merkezini ilk defa görenlerin de bulunduğu öğrenciler; rehberler eşliğinde İçkale Müze Kompleksi, Hz. Süleyman Camii ve 27 Şehit Sahabe Kabirleri, Hasanpaşa Hanı, Ulu Camii, Dengbêj Evi, Kent Müzesi, Cemil Paşa Konağı, Keçi Burcu ve On gözlü Köprüyü gezdi. Gezide doyasıya eğlenen ve kent hakkında bilgiler edinen öğrencilerin tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı. Öğrencilere yemek ikramı yapıldı, kent tanıtım materyalleri hediye edildi. Yaşadıkları mutluluk gözlerine yansıyan öğrenciler etkinliği organize eden belediye ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini bildirdi. Gün sonunda öğrenciler yine belediyeye ait araçlar ile evlerine bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi, farklı ilçelerden belirlenen 20 köy okulunda yaklaşık 800 öğrenciyi yıl sonuna kadar günübirlik kent tanıtım gezisi düzenleyecek.

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