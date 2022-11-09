Çocuklar ‘Cumhuriyet Satranç Turnuvasında’ kıyasıya mücadele etti

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliğinde 15 yaş altı çocuklara yönelik olarak “Cumhuriyet Satranç Turnuvası” düzenledi.

Seyrantepe Spor Tesisleri’nde Yenişehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliğinde düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası’na 11 hakem ve 116 satranç oyuncusu çocuk katıldı. Yenişehir Belediyesi olarak amaçlarının gençlerin sporla içi içe bir yaşam sürmelerini teşvik etmek olduğunu belirten Yenişehir Belediyesi Spor Koordinatörü İbrahim Ertaş, ‘’Cumhuriyet Satranç Turnuvamızı düzenleyerek gençlerimiz ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak istedik. Amacımız hem gençlerimize tarihi günümüzü hatırlatmak hem de sporla iç içe bir yaşam sürmelerine teşvik etmektir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz Cumhuriyet Satranç Turnuvamıza 11 hakemimiz ve 116 satranç oyuncusu çocuğumuz katıldı. Yenişehir Belediyesi olarak maçlar sonrasında dereceye giren çocuklarımıza madalyalarını taktim edip; akıllı saat, satranç takımı ve top ile ödüllendirdik. Böylesine önemli günde düzenlediğimiz bu turnuvamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerinde bulundu.

Bunun yanı sıra 3 kategoride düzenlenen Cumhuriyet Satranç Turnuvası’nda 10 yaş ve altı kategorisinde Mesut Çınar Biçen, Ahmed Taha Üzümcü ve Ahmet Asur Ateş; 14 yaş ve altı kategorisinde Derin Dara Sabuncu, Muhammed Baran Ay ve Furkan Akyüz; açık kategorisinde ise İbrahim Tofan, Dılşad Seyrek ve Ada Biçen ödül aldı.