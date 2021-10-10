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Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi açıldı

Diyarbakırlı Hattat Mehmet Han Akan’ın eserleri Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi ile sergilendi.

DİYARBAKIR 10.10.2021, 17:44
Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi açıldı

Diyarbakırlı Hattat Mehmet Han Akan’ın eserleri Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi ile sergilendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Sanat Galerisinde Diyarbakırlı Hattat Mehmet Han Akan’ın eserlerini sergiledi. Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi açılışı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, STK temsilcileri, sanatseverler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Onlarca eserin yer aldığı sergiye ilgi yoğun olurken açılış konuşması yapan Vali Karaloğlu, serginin hayırlı olmasını dileyerek sanat çalışmalarının devam edeceklerini kaydetti. Vali Karaloğlu, “Hat sanatının başlangıcı Kur’an-ı Kerim’i en güzel yazmayla başlamış, bu güne kadarda gelişerek devam etmiş. Bizim çok büyük hattatlarımız var, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine taşıyan büyük hattat Hamit Aytaç Diyarbakırlı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlıdan Cumhuriyete en büyük miraslarından bir tanesi Hamit Aytaç hemşerimizin adına inşallah Diyarbakır’da hat müzesi ve mektebi kurma çalışmamız devam ediyor. İstiyoruz ki Diyarbakır’ın havasını kültür, sanat ve sporla biraz yumuşatalım. Bu şehir ve insanları gerginlikten çok çekti, biraz artık sanatla şehrin havası renklensin insanlarımız rahatlasın istiyoruz, her türlü etkinliklerimiz olacak” dedi.

Açıklama sonrası kurdele kesilerek Diyarbakırlı Hattat Mehmet Han Akan, Vali Münir Karaloğlu’na çizdiği hatlardan birini hediye etti.

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