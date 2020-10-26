Çinicilik kursiyerleri seramiklerine El-Cezeri’nin Filli Su Saatini işliyor
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAK, HOBİ VE MESLEK EDİNDİRME AMACIYLA AÇTIĞI ÇİNİCİLİK KURSUNDA EĞİTİM GÖREN KURSİYERLER, SERAMİKLERİNE ANADOLU'NUN DEĞİŞİK MOTİFLERİ DIŞINDA EL-CEZERİ’NİN FİLLİ SU SAATİNİ İŞLEDİ.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin istihdama katkı sağlamak, hobi ve meslek edindirme amacıyla açtığı çinicilik kursunda eğitim gören kursiyerler, seramiklerine Anadolu’nun değişik motifleri dışında El-Cezeri’nin Filli Su Saatini işledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında ücretsiz eğitimler devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının istihdama katkı sağlamak, hobi ve meslek edindirme amacıyla farklı branşlarda açtığı kurslarda öğrenciler, uygulama eğitimlerde başarılı ürünler üretmeye başladı. Anadolu tarihinin en eski el sanatlarından biri olan çinicilik kursunda eğitim alan öğrenciler, seramiklerine çinileri işlemeye ve fırınlamaya başladı. Kursiyerler, değişik Anadolu motifleri dışında bilime dikkat çekmek için El-Cezeri’nin dönemin çok ilerisinde bir teknik kullanarak yaptığı Filli Su Saatini seramiklerine işledi.
Seramiklere işlenen değişik türlerde Anadolu motifleri ve El-Cezeri’nin Filli Su Saati fırınlama aşamasından sonra sergilenmeye hazır hale gelecek.
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