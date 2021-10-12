banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü

Çınarlı öğrenciler bilgievine kavuşacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde bin öğrencinin faydalanacağı bilgievi inşa ediyor.

DİYARBAKIR 12.10.2021, 13:54
Çınarlı öğrenciler bilgievine kavuşacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde bin öğrencinin faydalanacağı bilgievi inşa ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek amacıyla il merkezi ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çınar’da öğrencilerin eğitimlerine destek vermek ve okul dışında zamanlarını daha verimli geçirmeleri amacıyla bin kişi kapasiteli bilgievi açıyor.

6 akıllı sınıf oluşturulacak

6 akıllı sınıfın oluşturulacağı Çınar Bilgievi’nde, kütüphane, akıl ve zeka, bilişim, müzik ve resim, el sanatları sınıfları ile fitness ve kuaför eğitim salonları yer alacak. Öğrencilere ücretsiz Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinin verileceği eğitim yuvasında öğrenciler, temel dersler dışında kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerden de yararlanma imkanı bulacak. Bin 272 metrekare alanda inşa edilecek ve 4 kattan oluşacak Çınar Bilgievi’nin yapımı için 6 Ekim’de ihale yapıldı. 240 gün içinde tamamlanması gereken işin ihalesine 11 firma katıldı. Kazanan firma yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1