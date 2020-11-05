Çınar’dan İzmir’e destek

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamlığı, kentte bulunan hayırsever vatandaşların da desteği ile birlikte İzmir’deki depremzedelerin kuru gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kente yardım kolisi gönderdi.

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için kente Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar gitmeye devam ediyor. Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamlığı da depremzedelere yardımda bulunmak amacıyla hayırsever vatandaşların destekleriyle bir tır dolusu kuru gıdayı İzmir’e gönderdi. Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, depremzedelerin yanında olmak ve onların yaralarını sarmak için hayırsever vatandaşlarımızla birlikte bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Kaymakam Büyüknalçacı, “Şimdi yaraları sarma, destek olma zamanı. Tüm kalbimizle İzmir’in yanındayız. İzmir’e gönderilmek üzere içerisinde kuru gıda bulunan kolilerimizi hazırlayarak deprem bölgesine ulaştırıyoruz. Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı ve depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.