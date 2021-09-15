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Çınar’da 17 HİS göleti onarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde 17 mahallede Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinin bakım ve onarımı yaptı.

DİYARBAKIR 15.09.2021, 15:43
Çınar’da 17 HİS göleti onarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde 17 mahallede Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinin bakım ve onarımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, son dönemde yaşanan kuraklıktan dolayı tarımsal ve hayvansal sulama konularında ciddi sorunlar yaşayan çiftçilere destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda üreticilere 45 bin sulama borusu desteği sağlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvansal sulama için kırsal mahallelerde bulunan göletleri onarıyor.

Ekipler, Çınar’a bağlı İkizoluk, Bilmece, Ballıbaba, Yukarı Ortaveren, Aşağı Ortaveren, Ovabağ, Yarımkaş, Yıllarca, Sırımkesen, Yaprakbaşı, Köksalan, İnanözü, Kızınder, Çeltikaltı, Beneklitaş, Halkapınarı ve Çınar mahallelerindeki bulunan göletlerini onararak vatandaşın hizmetine sundu.

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