Çiğdem Karaaslan’dan Diyarbakır’a çıkarma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı ekibi bir dizi program için Diyarbakır’a geldi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı, Çiğdem Karaaslan başkanlığında, bölge illerinin 3 kademe il birim başkanlarının katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın yaptı. Çiğdem Karaaslan da bölge birim başkanlarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Çiğdem Karaaslan yaptığı konuşmada, çevre ve iklim ile ilgili ortaya koydukları vizyonu daha da ileriye taşıyacak çalışmalar yürüttüklerini ve buna yönelik olarak bölge toplantıları ile çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Daha sonra Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret eden Karaaslan ve beraberindekiler burada teşkilat mensupları ile bir araya geldi.