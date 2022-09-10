Çiftçi, hayvan barınağında incelemelerde bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde sokak hayvanlarının bakımlarının yapıldığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor. Genel Sekreter Çiftçi, merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin önemine değinen Çiftçi, “Can dostlarımızı beş yıldızlı bir ortamda tedavi ve rehabilite ediyoruz. 17 bin metrekare alan üzerine son teknoloji cihazlarla donatılmış, ampute hayvanların daimi misafir ediyoruz” dedi.

Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük ve en donanımlı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenen tam teşekküllü bir ameliyathane, muayene odası, laboratuar, postoperatif, yoğun bakım birimi bulunuyor. Bakımevinde 51 köpek kulübesi, ameliyathane, laboratuar, röntgen odası, kedi evi, idari bina, büyükbaş hayvan barınağı yer alıyor. 3 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknikeri, 9 personelin görev yaptığı merkezde 4 araç ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile hizmet veriliyor. Merkez faaliyete girdiği Ocak 2022’den beri 11 bin 494 hayvana aşılama, küpeleme, kısırlaştırma, muayene gibi hizmetler verdi.