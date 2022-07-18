Ceylan Karavil Park’ta hedef yılsonunda 29 milyon misafirini memnun etmek

Diyarbakır Ceylan Karavil Park alışveriş merkezi 2022 yılında 29 milyon ziyaretçi hedefine odaklandı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM; özgün mimarisi ile yaklaşık 67 bin metrekare kiralanabilir alanında 200 mağazası, 3 bin metrekarelik çocuk oyun alanı, buz pisti, sinema kompleksi ile bölgenin tüm değerlerini sahiplendiği başarılarla dolu yolculuğunda 2022 yılında 29 milyon ziyaretçi ağırlamayı planlıyor.

Ceylan Karavil Park AVM genel müdürü Necati Ufuk Toydemir Diyarbakır’ın yanı sıra bölgedeki diğer il ve ilçelerden gelen misafirlerini de ağırladıklarını belirtti. Toydemir, 2022 yılının ilk yarısında yaklaşık 14 milyon misafire memnuniyet ile hizmet verdiklerini; hedeflerinin ise 2022 yılının sonunda yaklaşık 29 milyon misafiri memnun etmek olduğunu belirtti.