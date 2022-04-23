Ceylan Karavil Park’ta 23 Nisan coşkusu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında da çocukların mutluluğuna ortak oldu. 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde bölgeden gelen çocukların gösterileri muhteşem görüntüler ortaya koydu.

Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM’nin ev sahipliği yaptığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukların büyük bir performans ile gerçekleştirdiği efe oyunu, zumba dansı, paten gösterisi, piyano ve gitar dinletisi büyük ilgi gördü. Etkinliklerin finalinde ise 45 çocuktan oluşan dev koronun performansı tüm ziyaretçilerin takdirini topladı.

Bu özel günde çocuklara ev sahipliği yapan Ceylan Karavil Park AVM Genel Müdürü Necati Ufuk Toydemir; ‘’Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımız ile kutluyor ve tüm dünya çocuklarına mutluluklar diliyoruz. Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi olarak özellikle çocukların içinde bulunduğu bütün etkinlikler, özel günler ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan ev sahipliğimizi onlara sunmaktan mutluluk duyduğumuzu dile getirmek isteriz’’ dedi.