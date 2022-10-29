Ceylan Karavil Park AVM’de dart turnuvası rüzgarı esti

Bölgenin buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park AVM, 29 Ekim’e özel dart turnuvası düzenledi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ortaklığında resmi dart turnuvası düzenleyerek ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşattı.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakır’ın buluşma noktası haline gelen, Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de, 28- 29 Ekim tarihlerinde 2 gün süren turnuvada eğlenceli anlar yaşandı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ortaklığında resmi turnuvaya yoğun ilgi oldu.

Turnuvaya her yaştan vatandaşların katılım sağlaması büyük rekabet oluşturdu. Yoğun ilgi gören turnuva iki gün süreyle devam etti. Start verilen turnuvada galipler federasyon ekipleri tarafından açıklandı. İki gün süren turnuvanın sonunda 1. olan iki kişiye 2. olan iki kişiye ve 3. olan iki kişiye, belirli tutarlarda alışveriş merkezinde geçerli hediye çekleri takdim edildi.

28-29 ekim de düzenlen dart turnuvasına yaklaşık 80 yarışmacı katılım sağladı. Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, gerçekleştirilmemiş pek çok sosyal ve kültürel etkinliklerle Diyarbakır ve bölge halkını buluşturmaya devam ediyor.