Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi haline gelen Ceylan Karavil Park AVM’de bayram alışverişi başladı.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, Kurban Bayramı öncesi dönemde renkli görüntülere sahne oluyor. Yaz sezonu ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimlerin mağaza vitrinlerini süslediği AVM’de bayram için alışveriş yapmak isteyenleri birçok seçenek bekliyor. Sevdikleri ve kendileri için bayram alışverişi yapmak isteyenler ayrıca uzun alışveriş saatlerinden de faydalanabiliyorlar. Bayram öncesi hafta sonu kapanış saatini 23:00’e kadar uzatan Ceylan Karavil Park AVM arefe günü ise kapılarını 00:00’a kadar açık tutacak.

Bayramın ilk günü 14:00- 22:00 saatleri arasında hizmet verecek olan Ceylan Karavil Park AVM bayramın diğer günlerinde 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Ceylan Karavil Park AVM’de misafirler bayramda böylelikle hem uzun alışveriş saatlerinin keyfini çıkaracak, hem de bayramda sevdiklerine ulaştıracakları hediyeleri uygun fiyatlarla almanın mutluluğunu yaşayacaklar.