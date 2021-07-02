Ceylan Karavil Park AVM ziyaretçileri sinema ile buluştu

Bünyesinde barındırdığı ulusal ve uluslararası markalarla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, normalleşme adımları çerçevesinde ziyaretçilerini bugün itibari ile sinema salonlarıyla buluşturmaya başladı.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan bölgenin buluşma noktası haline gelerek ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi memnuniyetle ağırlayan Ceylan Karavil Park AVM, normalleşme döneminde birbirinden farklı etkinliklerle ve kültürel, sanatsal alanlarda deneyimleri ziyaretçilerine sunarak Diyarbakır ve bölgenin çekim noktası olmaya devam ediyor. Bugünden itibaren ise sinema severleri uzun bir aradan sonra filmlerle yeniden buluşturan Ceylan Karavil Park AVM’de gün boyu belirlenen salonlarda ücretsiz sinema keyfine ulaşma şansı tanıdı.

Sinemalarının uzun bir aradan sonra tekrar bugün faaliyete geçmesinin mutluluğunu yaşayan Ceylan Karavil Park AVM yetkilileri, mutluluklarına ortak olmak için tüm bölge halkını sinemalarına davet ediyor.