Ceylan Karavil Park AVM marka karması ile büyümeye devam ediyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM bünyesine, ünlü markaların yer aldığı Gencallar mağazasını kazandırarak ziyaretçilerinin hizmetine sundu.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de yapılan açılışa katılan Ceylan Karavil Park AVM ortaklarından Halim Karavil, böyle bir markayı bünyelerinde bulundurmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Uzun zamandan beri Diyarbakır’a Gencaller markasını getirmek gibi bir hedefleri olduğunu söyleyen Ahmet Gencal ise "Diyarbakır’da mağaza açmak hedeflerimizin arasındaydı, bugün de bu hedefi gerçekleştirdiğimiz ve Diyarbakır halkına hizmet vereceğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, bünyesine dünyaca ünlü markaları kazandırarak ziyaretçilerin hizmetine sunmaya devam ediyor. Bünyesinde bulunan markalarla Diyarbakır halkının göz bebeği haline gelen AVM, ünlü bir markayı daha alışveriş merkezinde ziyaretçilerinin hizmetine sundu. 1976’dan bugüne kadar yüz binlerce ailenin keyifle giyim alışverişi yaptığı Gencallar bin 600 metrekarelik 15. büyük mağazası Ceylan Karavil Park’ta açıldı. 100’den fazla giyim markasını bir arada bulunduran mağaza, Taxitcard alışveriş sistemi sayesinde tüm alışverişlerde vade farksız 10 ay, bazı kampanya dönemlerde 20 aya varan taksit imkanı sunabiliyor. İlk alışverişte 75 TL bedava alışveriş çeki yanı sıra yüzde 10 puan da hesabına yüklüyor.