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Ceylan Karavil Park AVM 2021 yılında güçlü mağaza karmasını geliştirdi

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, 2021 yılında bünyesine kattığı yeni markalar ile bölgenin cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

DİYARBAKIR 29.11.2021, 17:10
Ceylan Karavil Park AVM 2021 yılında güçlü mağaza karmasını geliştirdi

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, 2021 yılında bünyesine kattığı yeni markalar ile bölgenin cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin de etkilerini sürdürmeye devam ettiği 2021 yılı içinde, yaptığı çalışmalar sonucunda bünyesine yeni ulusal ve uluslararası markalar katarak güçlü marka karmasını daha da genişleterek bölgenin cazibe merkezi olma özelliğini devam ettirdi. Alışveriş merkezi yönetimi olarak ziyaretçileri ile iletişimi süreklilik esasına göre ilerletmeyi hedeflediklerini belirten Ceylan Karavil Park AVM Genel Müdürü Necati Ufuk Toydemir, Diyarbakır’ın ’in yanı sıra bölgede diğer illerden de gelen ziyaretçilerine de hizmet verdiklerini ve toplamda yaklaşık 67 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olduklarını söyledi.

Alışveriş merkezine yeni katılan markalarla ziyaretçilerinin beğenisini kazandıklarını belirten Toydemir, “Colombia, Togo, Mi Shop, Kahve dünyası, Alexander Christ, Ced-Go, Morven, Gencallar, Tech N Joy, Lee Wrangler gibi markaları 2021 yılında alışveriş merkezimizin bünyesine katarak bugüne kadar güçlü bir şekilde gelen marka karmamızı daha da genişlettik ve güçlendirdik. Sadece Diyarbakır için değil tüm bölge için önemli bir konumda bulunan Ceylan Karavil Park AVM bugüne kadar olduğu gibi 2021 yılında da her geçen gün daha da güçlendi ve güçlenmeye devam edecektir” dedi.

Yaptıkları tüm çalışmalar ile Ceylan Karavil Park AVM’yi ziyaretçilerin gözünden takip etmeyi ve çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak ziyaretçilerinin istek ve ihtiyaçlarına göre gelişmeyi kendilerine ilke edindiklerini belirten Toydemir, “Biz, Ceylan Karavil Park AVM olarak ziyaretçilerimizin isteklerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak planlama yapmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

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