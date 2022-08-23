Çermik’te bir oto galeride yangın

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında iki traktör kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda araç zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, Çermik ilçesi Tepe Mahallesi’nde bir oto galerici dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında 2 traktör kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda traktör ve otomobil de yangından etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken çevredeki vatandaşlar traktörleri kurtarmak için seferber oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar oluştu.