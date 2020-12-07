Çermik’in atık su ve kanalizasyon sorunu çözülüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Çermik ilçesinde Atık Su Arıtma Tesisinin yapılması için proje çalışmalarına başladı. Projeyle ilçenin atık su ve kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacağı bildirildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun Çermik ilçesinde gerçekleştirdiği toplantıda gündeme gelen Sinek Çayına akan kanalizasyon sorunun çözümü için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, düğmeye bastı. İlçenin sorununu çözecek projeyle Sinek Çayına 8 ayrı yerden deşarj olan atık suları iki farklı yerde birleştirerek Atık Su Arıtma Tesisine iletimi sağlanacak. Temizlenen su daha sonra Sinek Çayına deşarj edilecek.

Konuya ilişkin proje çalışmalarına başlayan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük ve İlbank Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak ile teknik personel yerinde inceleme yaptı. Tutşi ve beraberindekiler, Atık Su Arıtma Tesisini yerinde ve deşarj noktalarını gezerek yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi. Çermik Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile görüşerek projeyle ilgili istişarede bulunan DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, daha sonra DİSKİ Çermik Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle bir süre görüştü.