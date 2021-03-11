Çermik sokakları parke taşıyla rahat bir nefes aldı

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Belediyesi’nin, ilçe merkezindeki mahallelerde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Diyarbakır’ın Çermik İlçesi Saray, Kale, Çukur ve Tepe mahallelerinde içme suyu şebekesi, doğal gaz ve elektrik çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının süratle devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, yapılan yollarla Çermikli vatandaşların yazın tozundan kışın çamurundan kurtulduğunu söyledi.

“Yolları daha kullanışlı hale getiriyoruz”

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve hedeflerinin uzun yıllardır kullanım güçlüğü çekilen yolların daha kaliteli ve güvenli hale getirilmesi olduğunu belirten Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, “İlçemizin en ücra köşesinde bile kullanışsız yol kalmayıncaya dek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe merkezi mahallelerde parke taşı ihalesinin ardından yüklenici firma tarafından önceliğimiz olan mahallelerde çalışmalara başlamıştık. Sokaklarımızdaki çalışmalarımız bir bir tamamlanıyor. Vatandaşlarımızı yazın tozundan kışın çamurundan kurtaracak yol çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hizmet süremiz boyunca binlerce vatandaşımızı ya ziyaret ettik ya da belediyemizde ağırladık. Vatandaşlara samimi davranırsanız bu millet sizi kucaklıyor. Hemşerilerimiz ile aramızda gönül köprüsü kurduk. Cumhurbaşkanımızın bizler için değerli olan gönül belediyeciliği düşüncesi ile gönül köprülerimiz sonuna kadar açık olacak. Milletin içinde olup gönül bağı kurduğunuzda sorunları tespit etmek ve çözmek daha kolay oluyor. Hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile taçlandırıyoruz” dedi.