Çermik Karataş Mahallesi içme suyuna kavuştu

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Çermik ilçesi Karataş Mahallesi’nin içme suyuna kavuşmasını sağladı.

DİSKİ, özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşayan 25 hane ve 130 nüfusa sahip olan Karataş Mahallesi’nin sorununu çözmek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar dahilinde mahallede, 600 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşedi. DİSKİ Genel Müdürlüğü, şebeke hattının tamamlanmasının ardından mahalle içine 25 abonenin bağlantısını yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çermik ilçesi kırsalında yer alan Karataş Mahallesi, kaliteli ve çeşmeden içilebilir suya kavuştu. Karataş Mahallesi’nin sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ettiği belirtildi.