Çelikevler’de şebeke ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesinde içme suyu şebeke hattı ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, çalışmalarda muhtelif çaplarda mahalleye toplam 6 bin 433 metre kanalizasyon, 5 bin 892 metre atık su terfi hattı ve 2 bin 931 metre de içme suyu şebekesinin yapımlarının yüzde 95’i tamamlandı. DİSKİ, ayrıca projede mahalleye 194 adet muayene bacası, 120 adet parsel baca ve 1200 metre parsel bağlantı çalışmalarını da tamamlanma aşamasına getirdi.

4 milyon 664 bin TL ihale bedeliyle yapılan projede TM1-TM2 paket terfi merkezi, elektrik ve SCADA yapım işleri ise devam ediyor. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi ile birlikte Çelikevler Mahallesinde devam eden imalat çalışmalarını denetledi.

Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Tutşi ve Beşikçi, altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından Çelikevler’de yol yapımlarına başlanacağının müjdesini verdi.