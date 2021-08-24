Çelikevler Mahallesi’nde çalışmalar sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Yenişehir Çelikevler Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmaları kapsamında 661 metre kanalizasyon şebekesi hattını tamamladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Yenişehir ilçesine bağlı Çelikevler Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Mahallede uzun yıllardır çözülemeyen altyapı ve içme suyu sorununu çözmek amacıyla harekete geçen DİSKİ ekipleri, şu ana kadar 661 metre kanalizasyon şebekesi hattını tamamladı. 4 milyon 664 bin lira bedel ile ihalesi yapılan proje kapsamına muhtelif çaplarda 5 bin 433 metre kanalizasyon şebekesi, 5 bin 892 metre atık su terfi hattı, 4 bin 933 metre içmesuyu şebekesi hattı imalatı yapılacak.

Öte yandan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı. Tutşi, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda projeyi geliştirdiklerini ve yıl sonunda çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.