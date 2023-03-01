Çadır ve konteyner kentlere ‘çamaşırhane’ desteği

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından depremzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor. Uluslararası Yardımeli Derneği Genel Başkanı Dr. Sadık Danışman, deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlere ’çamaşırhane’ kurulumu yapacaklarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından depremzedeler için yardım çalışmaları devam ediyor. Devlet ve millet el ele vererek depremzedeler için her alanda harekete geçerek destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu destek çalışmalarına Uluslararası Yardımeli Derneği de katıldı. Derneğin Genel Başkanı Dr. Sadık Danışman, Diyarbakır İl Temsilciliğinde yaptığı açıklamada, konteyner evlerde ve çadır kentlerde kalan aileler için önemli ihtiyaçlardan birinin çamaşırhane olduğunu dile getirdi.

Deprem nedeniyle sınırlı kıyafet ve çamaşırları olan depremzedeler için, kirlenen çamaşırlarını hijyenik ortamda yıkamaları ve kurutmalarına imkan sağlayan konteyner çamaşırhaneler, ihtiyaç bölgelerinde hizmete alınacağını belirten Dr. Danışman, şunları kaydetti:

“Deprem bölgelerinde depremzedelerin ihtiyaçları çok fazla. Birçok kişi farklı illere, yakınlarının yanına gitmek zorunda kaldı. Ama deprem bölgesinde kalmak zorunda olan, gidecek bir yeri olmayan insanların, günlük hayatlarını idame ettirebilmeleri için, asgari yaşam şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Konteyner Çamaşırhaneler, ihtiyaç bölgelerinde hizmete alınacak. Her bir konteynerde, 4 adet (10 kilogram) çamaşır makinesi 2 adet kurutma makinesi hizmet verecek. Konteyner çamaşırhanelerin yanına konulacak olan 2 odalı Konteyner evlere yerleştirilecek depremzede aile, çamaşırhaneden de sorumlu olacak. Görevli ailenin tüm ihtiyaçları ve belirli bir ücret, hizmetlerinin karşılığı olarak kendisine Yardımeli Derneği tarafından takdim edilecektir. Konteyner çamaşırhaneler, tamamen ücretsiz olarak hizmet verecektir. Çamaşırhanenin sabun ve diğer ihtiyaçları, Yardımeli Derneği tarafından karşılanacaktır”.