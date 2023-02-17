Çadır kentlerde vatandaşın tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurulan çadır kentlerde depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacı için AFAD koordinasyonunda Koşuyolu Parkı, Nevruz Parkı, Kent Meydanı, Park 75, Sümerpark, DESOB yanı ve Kurşunlu Camide kurulan 728 çadırda 6 bin 560 vatandaş barınıyor. Büyükşehir Belediyesi, 7 noktada kurulan çadır kentlerde vatandaşların, yeme, içme, giyim, hijyen malzemeleri ve diğer bir çok ihtiyacını gideriyor.

Psikososyal destek ile kişisel bakım hizmeti

Çadır kentlerde psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra Kadın ve Aile Daire Başkanlığında görevli eğitmenlerce vatandaşlara kişisel bakım hizmeti veriliyor. Büyükşehir Beleyesi eğitmenleri tarafından tek kullanımlık makas, tarak, eldiven, önlüklerle hijyen koşulları en üst seviyede tutularak saç kesimi yapılıyor. Çocuklara, kadınlara özenle kişisel bakım hizmeti veriliyor.

“Çalışmalardan memnunuz”

Çadır kentte ailesiyle beraber kalan İldeniz Esenli, yürütülen hizmetlerden ilk günden itibaren yararlandığını söyledi. İldeniz,

“Büyükşehir Belediyesi her türlü ihtiyacımızla ilgileniyor. Personeller, ihtiyaçlarımız gidermek için yardımcı oluyorlar, ilgileniyorlar. Yemeğimiz, gıda, ayakkabı, giysi ve ihtiyaçlarımızı veriyorlar. Çalışmalardan memnunuz” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi sahada çalışıyor”

Depremden etkilenen vatandaşlardan Mikriye Ezgin, çalışmalardan memnun olduğunu aktardı. Ezgin, “Burada gereken destekler yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi bize yardımcı oluyor. Bize çadır, soba, gıda verdiler. Büyükşehir Belediyesi sahada çalışıyor, herkese yetişmeye gayret ediyor, elinden geleni zaten yapıyor. Arkadaşlar bir eksiğiniz var mı diye soruyorlar" diye konuştu.

“Hizmette hiçbir sıkıntı yok”

Depremzedelerden Murat Turan, hizmetlerin eksiksiz yapıldığını anlattı. Turan, “Burada yemeğimiz, ekmeğimiz, suyumuz, çorbamız geliyor. Çadırımızı verdiler, ayakkabımızdan çoraba, kazağa kadar her şeyimizi verdiler. İhtiyacımız karşılanıyor, aldığımız hizmette hiçbir sıkıntı yok, eksiğimizi geri çevirmiyorlar, yani hiçbir sıkıntımız yok. Bir vatandaş olarak söylüyorum, çok memnunum. Burada 800 kişi var, ama belediye 2 bin kişilik yemek dağıtıyor” şeklinde konuştu.

“Gece geç saatlere kadar sıcak çorba”

Çadır kentte kalan Serpil Müjdedoğdu ise , “4 aile ile birlikte burada kalıyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin verdiği hizmetlerden memnunuz. Sabah kahvaltımız, öğle, akşam yemeğimiz, gece geç saatlere kadar sıcak çorba veriliyor. Gereken ihtiyaçlarımızı Bilgievinden alıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesinin bize çok desteği oldu”

Çalışmalarda gönüllü olarak bulunan Sümeyye Sevim, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti. Sevim, “Çadırları tek tek gezip ihtiyaçları belirliyoruz. Arkadaşlarla beraber ihtiyaçları liste halinde dağıttık. Gıda yardımı, bebek bezleri, mamalar kıyafetler ayarlamaya çalıştık. Bu aşamada Büyükşehir Belediyesi’nin bize çok desteği oldu” dedi.