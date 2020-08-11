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Büyükşehirin engellilere yönelik kursları başladı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ENGELLİ BİREYLERİN SOSYALLEŞMELERİNİ VE EKONOMİK KAZANÇ ELDE ETMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA AÇTIĞI, PANDEMİ NEDENİYLE ARA VERDİĞİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARI HİJYEN TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE TUTULARAK YENİDEN BAŞLADI.

DİYARBAKIR 11.08.2020, 16:13
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Büyükşehirin engellilere yönelik kursları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylerin sosyalleşmelerini ve ekonomik kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla açtığı, pandemi nedeniyle ara verdiği meslek edindirme kursları hijyen tedbirleri üst seviyede tutularak yeniden başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, pandemi nedeniyle ara verdiği meslek edindirme kursları yeniden başladı. İŞKUR işbirliğiyle Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda 4 farklı branşta gerçekleşen kurslardan 18-40 yaş arası farklı engel grubundaki bireyler yararlanıyor. Kursların eğitimleri alanında uzman olan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından veriliyor. Büyükşehir Belediyesi, tığ örücülüğü, müzik ve takı tasarım eğitimleriyle engellilerin yeteneklerini ortaya çıkarırken Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (E KPSS) girecek engelli bireyler için de tekrar kursu başlattı. Tüm konuların tekrar edileceği E KPPS kursunda haftada bir gün ise deneme sınavı yapılacak. Kurs sınav tarihi olan 11 Ekim 2020’ye kadar devam edeceği belirtildi.

E KPSS eğitimleri dışında 3 kursta eğitim gören engelli bireyler, kurs süresi boyunca günlük 40 TL ücret almaya hak kazanacak. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca eğitim dönemi boyunca engellilerin Genel Sağlık Sigortalarını (GSS) yatıracağı belirtildi. Engellilerin sosyalleşmesini sağlamak ve kalifiyeli eleman yetiştirmek için açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar dağıtılacağı kaydedildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engellilerin meslek edinmeleri amacıyla 4 farklı branşta açtığı kurslarda hijyen önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Eğitimlerin verildiği alanlar sık sık havalandırılırken belirli periyotlarda dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen kurslarda eğitim süresi boyunca da maske takmak zorunlu olduğu vurgulandı.

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