Büyükşehir’den maske, mesafe ve temizlik denetimi
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI, UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDE KORONAVİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında kent genelinde koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetleyen Zabıta ekipleri, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk, sosyal izolasyon, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınması gereken tedbirleri hatırlatarak vatandaşların kurallara uyması konusunda uyarılarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde bulunan eğlence mekanlarında yaptığı uygulamada kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı. Zabıta ekipleri, eğlence mekanlarında koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra iş yerlerinin ruhsat, alkol satış izin belgeleri ve canlı müzik yapılıyorsa izin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde mevzuat dışı hareket eden iş yerleri hakkında durum tespit tutanakları tutuldu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığının aldığı kararlar çerçevesinde kentteki denetimlerini aralıksız sürdürecek.
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