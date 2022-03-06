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Büyükşehir belediyesinin hedefi daha yeşil bir Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021’de yapılan parklar, mesire alanları ve ağaçlandırma ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını 1.7 metrekareden 2.5 metrekareye çıkardı.

DİYARBAKIR 06.03.2022, 16:42
Büyükşehir belediyesinin hedefi daha yeşil bir Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021’de yapılan parklar, mesire alanları ve ağaçlandırma ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını 1.7 metrekareden 2.5 metrekareye çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi, yeşil bir kent için ağaçlandırma ve peyzajdan park, millet bahçesi ve meydan düzenleme çalışmalarına kadar birçok alandaki projeleri hayata geçiriyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin rengarenk görüntüye kavuşması için yaptığı çalışmalarda maliyetleri düşürmek için mevsimlik çiçek ve fidan üretimi tesisinde kapasite artışına gitti. Satın alma maliyetinin dörtte bir fiyatına üretilen çiçek ve fidanlarla Diyarbakır caddeleri süslendi. Tesiste yapılan yenileme çalışmayla yılda 3 milyon 200 bin mevsimlik çiçek, 40 bin çalı bitkisi ve 30 bin fidan üretim kapasitesiyle Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de kendi ihtiyacının karşılayan sayılı belediyeler arasında yer aldı.

2021’de son 10 yıla denk ağaçlandırma yapıldı

2021’de ağaç dikimi ve peyzaj düzenlemeleri çalışmaları için 11 bin 970 yapraklı ağaç, 10 bin 384 ibreli ağaç, 170 bin çeşitli çalı bitkisi, 230 bin lale soğanı alımı yapıldı. Kent merkezi ve ilçelerin tamamında kendi fidanlığında ürettiği ve Tarım ve Orman Genel Müdürlüğünden ücretsiz tahsisle alınan ağaçlarla birlikte 67 bin ağaç dikimi yapıldı. Kendi tesislerinde ürettiği 2 milyon mevsimlik yazlık ve 1 milyon 500 bin kışlık mevsimlik çiçekle süsledi. 2021’de yapılan çalışmalar sonucunda parklar, mesire alanları ve ağaçlandırma ile kişi başına düşen yeşil alan miktarını 1.7 metrekareden 2.5 metrekareye çıktı. Yapılan ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması ise son 10 yılı geride bıraktı.

Palmiyeler kente renk kattı

Park ve Bahçe Daire Başkanlığı’nın kentin farklı noktalarına diktiği palmiye ağaçları kentte ayrı bir renk kattı. Havaalanı Kavşağı, Eğil baraj kıyısı ve Mahabad Bulvarına dikilen eksi 10 dereceye kadar dayanıklı washington palmiyesi için üreticiye toplam 61 bin 360 lira ödeme yapıldı. Sert geçen kış mevsimine rağmen şu ana kadar 6 palmiyede kuruma meydanı geldiği tespit edildi. Ağır kış ihtimaline karşın yaprakları sarılarak korumaya alınan palmiyelerin kontrolleri yapılacak. Yapraklarında yeni sürgünün sarılmasıyla daha soğuk havalara karşı da dayanıklığının artırılması hedefleniyor. 2017’den beri Kardeşlik Parkında dikilen palmiyelerde ise herhangi bir sorun yaşanmadı.

Kırsal ilçelerin ana bulvarları ilk defa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ağaçlandırıldı. Bu kapsamda 11 kırsal ilçede bulvar çalışması, iki kırsal ilçede ise ağaçlandırma çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 ağaçlandırma ve peyzaj bitkileri dahil ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını 9.5 milyon liraya gerçekleştirdi.

BüYükşehir belediyesi daha yeşil bir Diyarbakır için çalışıyor

Yenişehir ilçesi İstasyon caddesinde kuruyan ve daha önce kırılan ağaçların yerine Alipınar kavşağı dahil toplamda 40 yeni Oya ağacı, Sur ilçesi Melikahmet ve Gazi caddelerinde yapılan yenileme ve yol genişlemesinin ardından süs armutları ve çınar dikimi gerçekleştirildi. Mahabad Bulvarında yenileme çalışmaları dolayısıyla 100 oya ağacı Mezopotamya caddesine dikildi, bu noktaya ayrıca caddenin daha yeşil olması için 520 oya ve 800 şekilli mavi selvi ağacı dikimi yapıldı. Büyükşehir belediyesi, daha fazla ağaç daha sağlıklı nefes mottosuyla çalışmalarına devam edecek.

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