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Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların sağlığı için aralıksız çalışıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, güvenli gıda, hijyenin sağlanması, bilinçli, sağlıklı üretim, halk sağlığını tehdit eden hastalıkların önüne geçmek amacıyla 2021’de farklı çalışmalar gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 11.01.2022, 16:46
Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıların sağlığı için aralıksız çalışıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, güvenli gıda, hijyenin sağlanması, bilinçli, sağlıklı üretim, halk sağlığını tehdit eden hastalıkların önüne geçmek amacıyla 2021’de farklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu Gıda Denetim Ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan 6 bin 657 işyerini denetledi. Ekipler denetimlerde 19 bin 178 kişiye işbaşı hijyen eğitimi verdi. Yapılan denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş 5 ton beyaz ve kırmızı et ile 1 ton gıda ürünü olmak üzere toplam 6 ton gıda malzemesine imha edilmek üzere el konuldu. İşletme sahiplerine ise cezai işlem uygulandı.

Mikrobiyolojik numuneler toplandı

Gıda Denetim Ekipleri, denetimlerin daha verimli ve etkin sonuç vermesi amacıyla gıda, personel ve ekipmanlardan mikrobiyolojik numuneler toplamaya başladı.

Ekipler, hazır test kitlerinin kullanıldığı numune alma işlemlerinde “Salmonella, S.aureus, E.coli, koliform, toplam bakteri, küf maya” bakterilerinin tespitini yapıyor. Ekipler yıl içerisinde kent genelinde yağ pişirme işlemi yapan balıkçılar, halka tatlıcılar ve pastane imalathanelerinde, fastfood üretim sürecinde bulunan yağların, kullanım ömürlerine ilişkin denetimler yaptı.

Pandemi ve hijyen eğitimi projesi

Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca kırsal mahallelerde eğitim gören ilkokul çocuklarına yönelik “Pandemi ve hijyen eğitimi projesi” hayata geçirildi. Proje kapsamında Gıda Denetim Birimi görevlileri tarafından öğrencilere kişisel hijyen ve öz bakim eğitimleri verildi.

‘Beyaz Bayrak’ uygulaması

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, il genelinde yaptığı çalışmalar sonucunda işyerlerine önce bilgilendirme daha sonrada ‘Beyaz Bayrak’ uygulaması için denetimler gerçekleştirdi. Mevcut denetim şekillerinden farklı olarak, tüketicileri de içine alan işyerlerinde kalite ve gıda güvenliğini sağlayan bir sistem olan Beyaz Bayrak uygulaması, 100’ü aşkın hijyenik, fiziki ve teknik kriter esas alınarak puanlandırmaya dayalı bir denetimle belirleniyor. Ekiplerce, 2021’de 48 işyerine beyaz bayrak bilgilendirmesi yapıldı. Şu ana kadar kent genelinde toplam 184 işyeri beyaz bayrak almaya hak kazandı.

İlaçlama ordusu işbaşında

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla 2021’de kent merkezi ve tüm ilçelerde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, tatarcık vs. haşereler ile 17 ilçede 312 personelle 65 araçla, Sağlık Bakanlığı onaylı Biyosidal ilaçlarla vektörel mücadele verdi. Her türlü bulaşı hastalığa karşı Dünya Sağlık Örgütü standartlarında olan ilaçların kullanıldığı çalışmalarda ekipler, sağlığı tehdit eden her türlü haşerenin bulunabileceği köşe bucağı ilaçladı. Büyükşehir Belediyesi olarak 12 ay boyunca vektörel mücadeleye aralıksız şekilde devam etti.

Delibaş hastalığı ile mücadele başladı

Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen ortak çalışma kapsamında halk arasında "kist hidatik" diye anılan "kistikekinokkozis" hastalığının önlenmesi için başlatılan "Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan" projesi kapsamında 5 bin köpeğe ilaç verildi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, mevcut haliyle günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle yenileme çalışması başlattığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Yeniden modern bir şekilde dizayn edilen 17 bin 54 metrekarelik merkezde, can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenen tam teşekküllü ameliyathane ve laboratuvar bulunuyor.

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