Bulgaristan üniversiteleri sayesinde kaliteli üniversite eğitimi ile tanışın

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, ülke dışında eğitim görmek isteyen öğrencilere Bulgaristan üniversitelerini önerdi.

Türkiye’de üniversite sınavında başarılı olmanın her geçen gün zorlaştığını belirten Dalmış, öğrencilerin istedikleri bölüme girmek istemesi adına farklı tercihleri de denemesi gerektiğini söyledi. Dalmış, ’’Bulgaristan üniversitelerinin, birçoğunun köklü üniversiteler olduklarını söylemeliyiz. Ayrıca, AB ülkesi olduğundan Mavi Diploma olan bir ülkedir. Türkiye komşu ülke olmasından dolayı Türkiye’deki birçok öğrencinin bilhassa son yıllarda Bulgaristan’da üniversite eğitimi almayı tercih ettiğini ifade etmeliyiz. Bulgaristan üniversiteleri için Türkiye’dekinden farklı bir prosedür ile karşılaşıyorsunuz. Bir başka deyişle, Türkiye’deki üniversite sınavına girmeniz şart değil. Lise mezunu öğrenciler Bulgaristan üniversitelerine başvuru yapabilir. Öğrencinin yalnızca lise not ortalamasına bakılıyor. Ancak, bu konuyu bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin, Bulgaristan’da mühendislik eğitimi görmek istediğinizi varsayalım. Bu noktada, lisedeki sayısal derslerden almış olduğunuz notlar önem taşıyor. Psikoloji okumak istiyorsanız tahmin edebileceğiniz üzere sözel derslerde ne kadar başarılı olduğunuza bakılıyor. Bulgaristan’da üniversite okumak istiyorsanız dil sorununu halletmeniz gerekli. Çünkü bu ülkedeki üniversitelerde verilen eğitimin Bulgarca, bazı bölümlerde İngilizce olduğunu söylemeliyiz. Hangi dilde eğitim göreceğiniz okuyacağınız üniversiteye göre değişir. Ancak her halükarda bir yıl hazırlık eğitimi almanız gerekiyor. Bulgaristan bildiğiniz üzere Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerden birisi. Üniversite için bu ülkeyi tercih ettiğiniz takdirde siz de AB üyesi bir ülkenin üniversite diplomasına sahip olursunuz. Bu husus size farklı Avrupa ülkelerinde çalışma fırsatı sunacaktır. Ayrıca, ülkedeki üniversite eğitiminin fiyatlarının da son derece uygun olduğunu ifade etmeliyiz. Bulgaristan’daki üniversitelerden istediğiniz takdirde üniversite şartlarını yerine getirmeniz durumundan diğer AB üyesi ülkelerdeki üniversitelere geçiş hakkınız da bulunuyor. Bulgaristan üniversiteleri Hakkında detaylı bilgi için Rimena Yurtdışı Eğitim ofislerimizden bilgi alabilirsiniz’’ dedi.