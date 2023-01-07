Bozkuş güven tazeledi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Diyarbakır 21. Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Mehmet Bozkuş güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Tek liste halinde seçime giren Bozkuş, kullanılan oyların tamamını alarak güven tazeledi. Bozkuş, kendi dönemi sürecinde yapılan faaliyet ve yatırımlara değinerek, 2023 yılı yol haritasındaki hedeflerini anlattı. Bozkuş, "Faaliyet ve daha fazla yatırımlarla ilimiz ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden daha fazla kalkınması için elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti içinde olacağız" dedi.

Bozkuş, kendisine verilen destek ve güvenden ötürü teşekkür etti.