Boşatlılar Derneği üyeleri, Kaymakam Öztürk ile bir araya geldi

Diyarbakır’da faaliyet sürdüren Silvan Boşatlılar Derneği heyeti, Silvan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk’ü ziyaret etti.

Diyarbakır ve Silvan’da faaliyet sürdüren Boşatlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayka, Silvan temsilcisi İhsan Yılmaz ve yönetim üyeleri Kaymakam Öztürk’e ziyarette bulundu. Kaymakam Öztürk, Boşatlılar Derneğinin yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmalarından başarılar diledi. Kaymakam Öztürk, "İlçemizde yapılacak çok işimiz var, buraya oturmaya değil hizmet yapmaya geldik. Silvan ilçe merkezinde yapılacak ve eksikliğini hissettiğimiz hizmetleri vatandaşlarımıza sunmak için bir bir sahada çalışmalarımızı yürüteceğiz. Özelikle çalışma ekibimizle birlikte tüm mahallelerimize hizmet götürmeyi amaçlıyoruz. Silvan, tarihi çok eskiye dayanan bir tarihi ilçemizdir. Silvan’ı turizmde hak ettiği yere ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Tarih Malabadi Köprüsü, Hasuni Mağaraları, cami, minare ve konaklarıyla bir açık müze şeklinde olan Silvan’a hak ettiği çalışmaları yapacağız. Boşatlılar Derneğimizin ziyareti bizim için anlamlı ve değerlidir. Boşatlılar Derneğimizin çalışmalarından da başarılar dilerim" dedi.

Silvan Boşatlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayka, Kaymakam Öztürk’e görevinde başarılar diledi.