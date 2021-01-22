banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Volkswagen kardan zarar etti!
Volkswagen kardan zarar etti!
Bilgisayar korsanları, Covid-19 aşı belgelerini sızdırdı
Bilgisayar korsanları, Covid-19 aşı belgelerini sızdırdı
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Cep telefonu üreticilerine ithalatta muafiyet
Cep telefonu üreticilerine ithalatta muafiyet

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ’de açıldı

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde açıldı.

DİYARBAKIR 22.01.2021, 15:22
2
Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ’de açıldı

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde açıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde açıldı. Açılışa Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve hastane çalışanları katıldı. Açılışta konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, şeker hastalığının önemli bir sağlık sorunu olarak karşılarına çıktığını söyledi. Prof. Dr. Karakoç, ’’Diyabetin özellikle meydana getirdiği komplikasyonlar önemli bir sakatlığa ve ölüme sebep olmaktadır. Diyabetin en önemli komplikasyonlarından bir tanesi damarların tutulmasına bağlı olarak ayak yaraları ve ayakta meydana getirdiği enfeksiyonlar sonucu ayak ampütasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu merkezde hem yaralanma öncesi ayakların uygun bir şekilde bakımını yapacağız hem de ayakta bir enfeksiyon ve yaralanma olduktan sonra ampütasyonlara ve ayak kesilmelerinin önüne geçeceğiz . Bu merkezimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk olma özelliğini taşımaktadır” dedi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise diyabetik ayağın son 10 yıldır multidisipliner bir hastalık olma ve farkındalık oluşturma yönünden önemli bir alan olduğunu söyledi. Prof. De. Akdağ, ’’Bizim burada daha önce hem endokrinoloji olarak, hem kalp damar cerrahisi hem de enfeksiyon hastalıkları hocalarımız bir araya gelerek özellikle konsey düzeyinde toplantılar yapmaktaydı hocalarımız. Bu anlamda hastalarla ilgili bir karar alıyorlardı, şimdi burada biraz daha pratize edip tek merkezde toplayarak hastalarımıza daha iyi konforlu bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz’’ dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.
Yorumlar (0)
banner422
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12