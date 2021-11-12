Bölge hakemleri Diyarbakır’da toplandı

8. Bölge futbol hakemleri Diyarbakır’da toplandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi (MHK) ve 8. Bölge Sorumlusu Nihat Mızrak’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıya, hakemler ve gözlemciler katıldı. Büyük bir katılımla gerçekleşen toplantıda, bölge hakemlerin sorunları ve yapılacak çalışmalar dile getirildi. Toplantıda söz alan MHK Üyesi Nihat Mızrak, yeni süreç hakkında bilgilendirmede bulundu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun selamlarını da bölge hakemlerine ve gözlemcilerine ileten Mızrak, hakem gelişimine yönelik değerlendirmede bulundu.