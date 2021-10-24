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Bölge derbisi Diyarbekirspor’un

Komşu kent temsilcisi Adıyaman Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup eden Diyarbekirspor, bu sezon ilk kez deplasmanda 3 puana uzandı.

DİYARBAKIR 24.10.2021, 16:00
Bölge derbisi Diyarbekirspor’un

Komşu kent temsilcisi Adıyaman Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup eden Diyarbekirspor, bu sezon ilk kez deplasmanda 3 puana uzandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor, bu sezon üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Zor durumda olan Adıyaman Futbol Kulübü ile Kahta ilçe Stadı’nda karşılaşan Diyarbekirspor, her iki yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Alper’in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Yeşil-Kırmızılı takım, ikinci yarının başında Utku Şen ile farkı 2’ye çıkardı.

Gelecek hafta rakip afyon

Ev sahibi takım son dakikalarda Muhammet Akpınar ile golü buldu ve sahadan galibiyetle ayrılan Diyarbekirspor, puanını 10’a çıkardı. Diyarbekirspor, 31 Ekim Pazar günü Diyarbakır’da AFJET Afyonspor’la karşı karşıya gelecek.

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