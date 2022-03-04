Bocce ve oryantirin branşında şampiyon öğrencilere ödül

Bocce ve oryantirin branşında şampiyon olan Diyarbakır Mehmet Cansız Ortaokulu öğrencilerine ödül verildi.

Kendi ismini taşıyan okulun öğrencilerini ve öğretmenlerini kabul eden İş insanı Mehmet Cansız, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencileri tek tek tebrik eden Cansız, okul yöneticilerinden bilgi aldı. Daha sonra misafirlerini Cumhuriyet altınıyla ödüllendiren Mehmet Cansız, öğrencilere desteğinin devam edeceğini söyledi.

Okul Müdürü Süleyman Çetin ve Beden Eğitimi Öğretmeni Figen Özaydoğdu, Mehmet Cansız’a kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

Görüşmeden sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.