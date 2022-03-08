Bismilli öğrenciler Türkiye Şampiyonası’nda

Bismil Ahmedi Hani İmam Hatip Ortaokulu, futbolda Diyarbakır şampiyonu olduktan sonra bölge şampiyonasında da aynı başarıyı göstererek namağlup şekilde Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Batman’da düzenlenen bölge grup müsabakalarında Siirt ve Mardin temsilcilerini 2-0’lık skorlarla mağlup ederek Van ekibiyle 0-0 berabere kalan Bismil temsilcisi, önümüzdeki günlerde yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda hem Bismil’i hem Diyarbakır’ı temsil edecek.

“Kısıtlı imkanlarla büyük başarıya imza attık”

Kısıtlı imkanlarla hazırlanmalarına rağmen büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Bismil Ahnedi Hani İmam Hatip Ortaokulu takımının teknik sorumlusu Mikdat Ekinci, bundan sonraki amaçlarının Türkiye Şampiyonası’nda da başarılı olmak olduğunu söyledi. Ekinci, ”Çok yetenekli çocuklarımız var. Her şeyden önce iyi çalışarak onları başarıya inandırdık. Önce Diyarbakır, sonra bölge şampiyonu olarak büyük başarıya imza attık. Bismil için tarihi bir olay. Bununla yetinmeyeceğiz. Amacımız Türkiye Şampiyonası’nda da başarılı olmaktır” dedi.