Bismil’de zabıta ekiplerinden tam kapanma denetimi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde de denetimlerine devam ediyor.

Bismil Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde tam kapanma kapsamı dışında kalan market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Denetim ve bilgilendirme çalışması sırasında usulsüz fiyat artışlarını engellemek için ürünlerin fiyat kontrollerini yapan ekipler, gıda ürünlerinin hijyen denetimlerini de titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasını önlemek amacı ile detaylı teftişlerin yanı sıra ilgili işyerlerine yönelik bilgilendirmede de bulunuyor.

“Zabıta Müdürlüğümüz 7 gün 24 saat teyakkuzda”

29 Nisanda başlayıp 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde Bismil Belediyesi ekiplerinin, 7 gün 24 saat esası ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, özellikle içinde bulunulan süreç ve Ramazan Bayramının da yaklaşması itibari ile zabıta ekiplerinin yoğun bir denetim mesaisi gerçekleştirdiğini söyledi. Kaymakam Türkmen, vatandaşların sağlığını esas alan denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceğini ve Bismil Belediyesinin tüm birimleri ile çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

İlçe halkının sağlığı için gerekli tüm tedbirlerin aldığını ifade den Zabıta Müdürü Rıfat Akan da “Zabıta müdürlüğü olarak 17 günlük tam kapanma döneminde ilçe halkımızın sağlığı için gerekli her türlü tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda genelge dışına çıkan iş yerleri denetleyerek gereken yasal işlemleri başlatıyoruz” dedi.