Bismil’de yaz öncesi ilaçlama mesaisi başladı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, yaz sıcağında kötü kokuları engellemek ve haşere, mikrop üreme alanlarını ortadan kaldırmak için çöp konteynerlerini ilaçlı su ile periyodik olarak temizliyor.

Bismil’de yaz aylarının sıcak geçmesinden dolayı çalışmalarını yoğunlaştıran Bismil Belediyesi, çöp konteynerlerini ilaçlı su ile temizliyor. Yaz sıcağında halkın kötü kokulardan rahatsız olmasını istemeyen ve mikrop üreme alanlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan belediye ekipleri bu konudaki çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürüyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Bismil’de yaz aylarında sıcak geçtiğini söyledi. Kaymakam Türkmen, ‘’Yaz kış temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Ancak yaz aylarında daha dikkatli olmamız ve daha yoğun çalışmamız gerekiyor. Sıcaklardan dolayı artan kokuların önlenmesi ve mikropların üremesinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarımızı sıklaştırıyoruz. Her şeyi Bismil halkının daha iyi yaşam koşullarına ulaşması için yapıyoruz. Amacımız halkımıza hijyenik ortam sağlamak. İster istemez vatandaşlarımızın atmış olduğu atıklarından dolayı hem sokaklar hem de çöp konteynerleri kirleniyor. Sokak ve çöp konteynerlerinin kokmasını önlemek, vatandaşlarımızın daha temiz çevrede yaşamasını sağlamak amacıyla temizlik ekiplerimiz ilçede bulunan çöp konteynerleri hem yıkıyor hem de ilaçlıyorlar’’ dedi.