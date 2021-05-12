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Bismil’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Bismil İçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik şubesi tarafından halkın yoğun olduğu parklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı.

DİYARBAKIR 12.05.2021, 23:48
Bismil’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Bismil İçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik şubesi tarafından halkın yoğun olduğu parklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bismil genelinde ve halkın yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelerde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 10 şahsa uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. Operasyonlarda toplamda 13 paket halinde 500 gram toz esrar maddesi ve 80 gram kubar esrar maddesi ele geçirilerek, 2 bin 65 liraya el konuldu. Gözaltına alınan 10 kişiden 7’si adli makamlarca tutuklandı.

Yine aynı operasyonda 7 ayrı şüpheliye uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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