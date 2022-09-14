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Bismil’de silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde narkotik ekiplerinin çalışması sonucunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
DİYARBAKIR 14.09.2022, 13:38
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde narkotik ekiplerinin çalışması sonucunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bismil ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda C.A.’nın (56) ikametinin bahçesinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit eden Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 150 gram kubar esrar, 86 kök Hint keneviri, AK-47 Kalaşnikof silah ve silaha ait 5 şarjör ile 150 adet fişek ele geçirildi. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
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