Bismil’de şehit Akdemir anısına yaptırılan kütüphane hizmete açıldı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediye tarafından Alibey İlk-Ortaokulunda şehit jandarma uzman çavuş İbrahim Akdemir anısına yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen jandarma uzman çavuş İbrahim Akdemir anısına Bismil Belediyesi tarafından yapılan okul kütüphanesi açılışına Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven, kurum müdürleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Vatan, millet ve bayrak uğrunda, şehit düşmüş kahramanların hatırasını yaşatmanın önemli olduğuna dikkat çeke Kaymakam Türkmen, "Biz değerlerine bağlı bir milletiz. Varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimizin şahadeti bizim en önemli değerlerimizden biridir. Bu anlayışla vatan toprağını kanlarıyla sulayan şehitlerimizi unutmamaya azami gayret gösteriyor, şehitlerimizin aziz hatıralarına ve emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Alibey İlk-Ortaokulu öğrencisi Yusuf Ziya Yazıcı kendi eliyle çizdiği kütüphane fotoğrafını çerçeveletip Türkmen’e hediye etti.